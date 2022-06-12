Підтверджено обмін 220 тілами українських захисників з Маріуполя, на ідентифікацію підуть місяці – Жорін

російсько-українська війна
14:28 Перші удари РФ прийшлися на макети – Михайло Подоляк
14:16 Для Росії ідея захопити Миколаїв «практично утопія» — генерал Марченко
13:38 Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до ЗСУ
13:05 СБУ викрила шахраїв, які шантажували рідних та близьких воїнів ЗСУ
12:05 Глава МЗС Латвії до Дня Росії побажав поразки у війні проти України
11:34 У Джастіна Бібера через хворобу паралізувало половину обличчя
11:06 Німеччина зажадала від Іспанії відмовитися від передачі танків Leopard 2A4 Україні — Spiegel
11:04 Вивезенням художніх цінностей із України займається спеціальна банда контрабандистів
10:17 Майже 800 дітей постраждали внаслідок російської агресії з 24 лютого
10:06 Трійця: православні християни відзначають одне з найголовніших церковних свят
09:32 Ракетний удар по Тернопільській області: серед постраждалих є діти
09:31 На окупованих теренах Запорізької області спецслужби РФ готують провокації — мер Енергодара
08:11 Кім Чен Ин до Дня Росії привітав Путіна та побажав йому міцного здоров’я
07:56 Урсула фон дер Ляєн не виключає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
07:32 У Литві відкрився перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців
07:14 У місті Сєвєродонецьк окупанти безрезультатно ведуть штурмові дії – Генштаб
07:06 Російські військові готуються до тривалої війни, попри погані резерви та матеріально-технічну базу – Інститут вивчення війни
00:31 В Ukraine Weapons Tracker показали британські броньовані машини Husky, які вже в Україні – відео

11 червня

23:57 Донеччина: протягом дня загинули двоє цивільних
23:26 Тернопільщина: стався вибух під час повітряної тривоги
23:03 На українському боці воює колишній віцепрезидент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв
22:24 Сумщина: ворог скинув вибухівки з безпілотника та почав артобстріл
22:08 МАГАТЕ відновило зв’язок з окупованою Запорізькою АЕС
21:01 Луганщина: тривають потужні бої у Тошківці та Сєвєродонецьку
20:42 Франція не налаштована на поступки РФ та перебуває на боці України
20:23 «Модульні будинки для безхатніх»: у Маріуполі росіяни готують «живий щит» із мешканців міста
20:15 Окупанти встановлюють міни-пастки з розтяжками на об’єктах цивільної інфраструктури
19:52 На складах у Миколаєві, які знищили окупанти, могло зберігатися 300 тисяч тонн зерна
19:00 Кулеба обговорив із польським колегою постачання важкого озброєння Україні

Підтверджено обмін 220 тілами українських захисників з Маріуполя, на ідентифікацію підуть місяці – Жорін

Третій командир полку "Азов", військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.

Неділя, 12 червня 2022, 13:26
Підтримати

Про це розповів Жорін у відеозверненні у Facebook.

Відбулися уже два обміни загиблими, перший – 160 на 160 (1:1). Військовий сказав, що це найбільший обмін тілами за весь час російсько-української війни.

“Ми змогли забрати з заводу “Азовсталь” 160 тіл українських героїв, і в обмін віддали 160 мертвих кацапів”, – констатував Максим Жорін.

Другий обмін відбувся нещодавно – майже 60 українських захисників обміняли на 60 ліквідованих окупантів.

Усі тіла уже у Києві, і зараз починається складна та тривала робота з ідентифікації.

“Більшість із цих тіл знаходяться у дуже жахливому стані, і візуально опізнати їх неможливо”, – констатував військовий.

Він додав, що патронатна служба “Азову” бере участь у процесах, для того, щоб їх пришвидшити та полегшити роботу служб. Одначе, все одно доведеться проводити складні експертизи, ДНК-тести, і, ймовірно, це зможе зайняти кілька місяців.

Жорін заявив, що майже стільки ж тіл необхідно ще повернути – велика кількість тіл зараз ще у Маріуполі. Перемовини щодо їх повернення тривають.

Серед тих, кого поміняли, приблизно третина – азовці. Решта тіл героїв належать усім підрозділам захисників Маріуполя – морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники тощо. Їх належність визначають за формою одягу, шевронах, але саме ідентифікувати персонально кожного неможливо без експертизи.

В кінці Жорін нагадав, що є ще живі герої – обов’язково потрібно повернути додому полонених захисників “Азовсталі” і не забувати про них:

“Вони чекають, це ті люди, які зробили надлюдські зусилля не для того, щоб тільки захищати Маріуполь, а для того, щоб Російська армія відступила від Києва, Сум, Чернігова; для того, щоб російська армія не мала змоги захопити Запоріжжя. Не забувайте про це, будь ласка! Намагайтеся тримати у фокусі та не давати забути про те, що нам додому потрібно повернути абсолютно кожного героя, який нас захищав”.

Теги: війна, завод Азовсталь, загиблі герої, захисники Маріуполя, ідентифікація тіл, Маріуполь, російсько-українська війна, Азов

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook