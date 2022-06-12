Підтверджено обмін 220 тілами українських захисників з Маріуполя, на ідентифікацію підуть місяці – Жорін

Третій командир полку "Азов", військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.

Про це розповів Жорін у відеозверненні у Facebook.

Відбулися уже два обміни загиблими, перший – 160 на 160 (1:1). Військовий сказав, що це найбільший обмін тілами за весь час російсько-української війни.

“Ми змогли забрати з заводу “Азовсталь” 160 тіл українських героїв, і в обмін віддали 160 мертвих кацапів”, – констатував Максим Жорін.

Другий обмін відбувся нещодавно – майже 60 українських захисників обміняли на 60 ліквідованих окупантів.

Усі тіла уже у Києві, і зараз починається складна та тривала робота з ідентифікації.

“Більшість із цих тіл знаходяться у дуже жахливому стані, і візуально опізнати їх неможливо”, – констатував військовий.

Він додав, що патронатна служба “Азову” бере участь у процесах, для того, щоб їх пришвидшити та полегшити роботу служб. Одначе, все одно доведеться проводити складні експертизи, ДНК-тести, і, ймовірно, це зможе зайняти кілька місяців.

Жорін заявив, що майже стільки ж тіл необхідно ще повернути – велика кількість тіл зараз ще у Маріуполі. Перемовини щодо їх повернення тривають.

Серед тих, кого поміняли, приблизно третина – азовці. Решта тіл героїв належать усім підрозділам захисників Маріуполя – морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники тощо. Їх належність визначають за формою одягу, шевронах, але саме ідентифікувати персонально кожного неможливо без експертизи.

В кінці Жорін нагадав, що є ще живі герої – обов’язково потрібно повернути додому полонених захисників “Азовсталі” і не забувати про них:

“Вони чекають, це ті люди, які зробили надлюдські зусилля не для того, щоб тільки захищати Маріуполь, а для того, щоб Російська армія відступила від Києва, Сум, Чернігова; для того, щоб російська армія не мала змоги захопити Запоріжжя. Не забувайте про це, будь ласка! Намагайтеся тримати у фокусі та не давати забути про те, що нам додому потрібно повернути абсолютно кожного героя, який нас захищав”.