Акціонерне товариство "Українська залізниця" підтвердило про перепризначення блогера та народного депутата восьмого скликання Сергія Лещенка до наглядової ради компанії. Однак, інформація про зарплату Лещенка замовчується.

Про це повідомляють #Букви.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков узгодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що у травні 2021 року, після концерту, дружини Сергія, діджейки Анастасії Топольської у Москві, на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця”. Однак, петиція не зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

#Букви надіслали офіційний запит до пресслужби “Укрзалізниці” про затвердження кандидатури Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради та про розмір зарплати народного депутата, який її обіймає.

Однак, на друге запитання в “Укрзалізниці” не відповіли, зазначивши, що “відповідь буде надано у найкоротший строк”.