Про це повідомляють #Букви.
Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков узгодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, що у травні 2021 року, після концерту, дружини Сергія, діджейки Анастасії Топольської у Москві, на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця”. Однак, петиція не зібрала необхідні 25 тисяч підписів.
#Букви надіслали офіційний запит до пресслужби “Укрзалізниці” про затвердження кандидатури Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради та про розмір зарплати народного депутата, який її обіймає.
Однак, на друге запитання в “Укрзалізниці” не відповіли, зазначивши, що “відповідь буде надано у найкоротший строк”.
- У січні 2021 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію питань перевірки й оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”. Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.
- Раніше було викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
- В одній із філій “Укрзалізниці” нараховували 2 млн гривень зарплати людям, які не виходили на роботу.