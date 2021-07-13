Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що піде у відставку разом з Арсеном Аваковим.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Шкіряк зазначив, що провів понад сім років у команді МВС України та близько 10 років працював з Аваковим. Однак, він вирішив піти з посади після заяви Авакова про відставку.

“Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час, і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очей”, – написав Шкіряк.

Сьогодні стало відомо, що Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Наразі невідомо, коли парламентом буде розглянуто заяву міністра про відставку.

Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

У березні поточного року на запитання щодо того, чи хоче він піти у відставку, Аваков відповідав:

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим в Раді збирали підписи за його відставку.