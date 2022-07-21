«Підвела риску під сценарієм життя оспіваного у російських віршах чоловіка» – Бльостка відповіла на пропагандистський вірш росіян

Про це повідомляють #Букви.
Блогерка зауважила, що побачила “душероздираючий” вірш на сторінці ФСБ про” орка Альошку” і вирішила написати відповідь. Так би мовити, підвести риску під сценарієм життя цього оспіваного у російських віршах чоловіка.
Далі претензія на рифму на сторінці fsb russia у Facebook.
“На перекрестке трех дорог,
Как-будто ангела ладошка:
Благословил Россию Бог
Звездой по имени «Алешка»!
Идут солдаты в ратный бой,
И говорят: Ещё немножко –
Придем с Победой мы домой,
Ты только нас дождись, Алешка!
Ты только счастлив будь, Алешка!
Глаза-василёчки, а бровки-пшеничка,
И волосы русые-русые…
Мне этот Алёшка годится в сынишки,
Мы оба, мы оба с ним русские!
Такие ребята, тогда, в сорок пятом,
С войсками дошли до Берлина.
Он славы достоин, как истинный воин,
Как полк, что считал его сыном…
Бойцы для него сахарок собирали,
Делились не лишнею крошкой.
А он охранял их покой на привале.
Все знали – в дозоре Алёшка…
Мне дед рассказал про Алёшку, когда-то,
Поэтому знаю и помню.
Хоть маленьким был, но уже был солдатом…
С тех пор ненавижу я войны.
Века поменялись, но, как- то случилось,
Опять, словно будто в двадцатом…
Зачем же всё это? Скажите, на милость –
Мальчишки уходят в солдаты…
Но! Кто-то же должен бить тёмные силы,
Чтоб солнце светило в окошко…
Конечно же, мы! Конечно – Россия!
И этот пацанчик- Алёшка!
Как Сергий что спас Куликовскую битву
Знаменьем от гиблой дорожки,
За Русь неустанно читая молитву,
Был Сергий Предтечей Алёшки,
Что в шлеме танкиста готов за бойцами
Спасать дом родной от бомбежки.
Пусть верными будут тебе сыновьями
Твои, край родимый, “алёшки”!”
У звичній для себе манері, українська поетеса швидко знайшла цілком логічне, талановите саркастичне продовження:
“Убит Алёшка, всё, пиздец,
Но «ладу» получил отец
А значит син убит не зря
Спасибо, родина моя!
А если мы еще одного,
Младшего сыначку родного
На фронт отправим
И опять автомобиль получим, блядь!
Война, убийтсва – не задача
Ведь улыбнулась нам удача
Ведб появилась в жизни «Лада»
А что ещё для счастья нада?
Боярышник, автомобиль…
Не зря ж я путина любиль“
А далі, за словами блогерки, їй прийшла ідея “позагравати” з підписниками у інстаграмних сторіс.
“Вони мені фразу – я продовжую її віршем. Представляю вашій увазі мою нову воєнну поезію”, — написала Бльостка.
«Підвела риску під сценарієм життя оспіваного у російських віршах чоловіка» – Бльостка відповіла на пропагандистський вірш росіян // 3 фото
- Нагадаємо, вже понад сто днів світовий інформаційний простір переповнений повідомленнями про щоденно здійснювані російськими військовими воєнні злочини та злочини проти людяності.
- YouTube заблокував кліп на російський пропагандистський варіант пісні “Пливе кача” Акіма Апачева та співачки Дар’ї Фрей з Маріуполя на каналі “Сила в правде”.
- Війни в сучасному світі ведуться не лише зброєю та військовою технікою – все більш очевидним стає важливість інформаційного впливу. З розвитком інформаційних технологій традиційне телебачення вже давно відійшло на задній план – натомість все більше домінують соцмережі, які можуть бути майданчиком для інформаційного впливу не лише для великих медіа, а й для пересічних людей. Один з них – Ігор Лаченков, більш відомий публіці як “Лачен”.