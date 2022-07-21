«Підвела риску під сценарієм життя оспіваного у російських віршах чоловіка» – Бльостка відповіла на пропагандистський вірш росіян

Українська поетеса та блогерка Катерина Баррелл із псевдонімом Катя Бльостка, яка живе в США, вирішила вкотре нагадати російським окупантам на чию землю вони прийшли. Бльостка написала вірш-відповідь для російських пропагандистів, аби ті не возвеличували "діяння" росіян в Україні. Без прикрас, поетеса висвітлила справжню природу російських лозунгів, котрими, під прикриттям "патріотичної" жертовності, намагаються "виправдати" знищення своєї армії на українській території.

Про це повідомляють #Букви.

Блогерка зауважила, що побачила “душероздираючий” вірш на сторінці ФСБ про” орка Альошку” і вирішила написати відповідь. Так би мовити, підвести риску під сценарієм життя цього оспіваного у російських віршах чоловіка.

Далі претензія на рифму на сторінці fsb russia у Facebook.

“На перекрестке трех дорог,

Как-будто ангела ладошка:

Благословил Россию Бог

Звездой по имени «Алешка»!

Идут солдаты в ратный бой,

И говорят: Ещё немножко –

Придем с Победой мы домой,

Ты только нас дождись, Алешка!

Ты только счастлив будь, Алешка!

Глаза-василёчки, а бровки-пшеничка,

И волосы русые-русые…

Мне этот Алёшка годится в сынишки,

Мы оба, мы оба с ним русские!

Такие ребята, тогда, в сорок пятом,

С войсками дошли до Берлина.

Он славы достоин, как истинный воин,

Как полк, что считал его сыном…

Бойцы для него сахарок собирали,

Делились не лишнею крошкой.

А он охранял их покой на привале.

Все знали – в дозоре Алёшка…

Мне дед рассказал про Алёшку, когда-то,

Поэтому знаю и помню.

Хоть маленьким был, но уже был солдатом…

С тех пор ненавижу я войны.

Века поменялись, но, как- то случилось,

Опять, словно будто в двадцатом…

Зачем же всё это? Скажите, на милость –

Мальчишки уходят в солдаты…

Но! Кто-то же должен бить тёмные силы,

Чтоб солнце светило в окошко…

Конечно же, мы! Конечно – Россия!

И этот пацанчик- Алёшка!

Как Сергий что спас Куликовскую битву

Знаменьем от гиблой дорожки,

За Русь неустанно читая молитву,

Был Сергий Предтечей Алёшки,

Что в шлеме танкиста готов за бойцами

Спасать дом родной от бомбежки.

Пусть верными будут тебе сыновьями

Твои, край родимый, “алёшки”!”

У звичній для себе манері, українська поетеса швидко знайшла цілком логічне, талановите саркастичне продовження:

“Убит Алёшка, всё, пиздец,

Но «ладу» получил отец

А значит син убит не зря

Спасибо, родина моя!

А если мы еще одного,

Младшего сыначку родного

На фронт отправим

И опять автомобиль получим, блядь!

Война, убийтсва – не задача

Ведь улыбнулась нам удача

Ведб появилась в жизни «Лада»

А что ещё для счастья нада?

Боярышник, автомобиль…

Не зря ж я путина любиль“

А далі, за словами блогерки, їй прийшла ідея “позагравати” з підписниками у інстаграмних сторіс.

“Вони мені фразу – я продовжую її віршем. Представляю вашій увазі мою нову воєнну поезію”, — написала Бльостка.