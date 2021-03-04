Федеральні правоохоронні органи США перебувають у стані підвищеної бойової готовності через повідомлення розвідки про можливу спробу штурму Капітолія прихильниками правих організацій.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Законодавців США попередили в середу, 3 березня, про можливу загрозу. Члени Палати представників у зв’язку з цим скасували заплановане засідання і перенесли роботу в комітети.

Біля Капітолія посилили охорону. У порівнянні з тією, яка була встановлена ​​по периметру 6 січня, зараз будівлю охороняють близько 5 тисяч бійців Національної гвардії, завдання яких — не допустити можливого прориву активістів усередину.

За даними розвідки, тисячі активістів правих організацій зібралися влаштувати “справжню інавгурацію Дональда Трампа” саме 4 березня. Вони переконані в тому, що їх політичний лідер все ще повернеться до влади й керуватиме країною.

Інсайдер телеканалу зазначив, що дані розвідки не обов’язково можуть означати, що активісти фізично будуть присутні у Вашингтоні 4 березня, але з метою уникнення проявів внутрішнього тероризму правоохоронці забезпечать порядок по периметру Капітолія.

Член Палати представників республіканець Майкл Маккаул заявив, що Трамп тепер зобов’язаний звернутися до своїх прихильників “у світлі потенційної загрози Капітолію”.

Він передбачає, що навіть якщо деякі прихильники Трампа не збиралися їхати до Капітолія 4 березня — після заяв розвідки й вжитих заходів безпеки обов’язково зроблять це, хоча б для того, щоб подивитися — що відбуватиметься далі.

Поліція Капітолія рішуче заявила, що на відміну від подій 6 січня правоохоронці тепер не чекатимуть схвалення від командування, аби почати діяти рішуче.

Генерал-лейтенант Рассел Оноре поінформував членів Конгресу про те, які заходи буде вжито в разі реалізації спроб “штурму Капітолія”.

Зокрема, на патрулювання заступить ще тисяча поліціянтів. Посилене патрулювання буде знято, коли законодавці залишать будівлю Капітолія.