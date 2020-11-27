Кабінет Міністрів України відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

Про це повідомив в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати може вплинути на інфляцію.

“З 1 липня (2021 року – ред.) планувалося 6 500. Зараз планується з 1 грудня. Це пояснюється тим, що у нас певним чином такі шокові вливання коштів в економіку впливають на інфляцію. Ми подискутували з нашими партнерами і визначили, що нам дійсно варто відкласти це підвищення до кінця року. 1 грудня – більш ніж нормальний термін введення 6 500”, – наголосив міністр.

(На відео – з 1 год. 53 хв.)

Варто зазначити, що відповідна норма вже закладена в проєкті державного бюджету на 2021 рік, який поданий до Верховної Ради до другого читання.

Згідно з документом, в проєкті бюджету враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2021 року – в розмірі 6000 гривень, а з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень (з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери).

При ухваленні проєкту держбюджету в першому читанні ще планувалося підвищення мінімальної зарплати до 6500 з 1 липня.

Як відомо, з ініціативою підвищення мінімальної зарплати в три етапи в серпні цього року виступив президент України Володимир Зеленський.

Перший раз підвищення склало 277 грн: з 1 вересня поточного року мінімальну зарплату підвищили до 5 тисяч гривень на місяць.

Планувалося, що з 1 січня 2021 року вона збільшиться до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. грн.