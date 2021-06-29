Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
“Ми перенесли на 1 жовтня. У нас недостатньо було ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму “75 плюс”. По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця”, – сказала Лазебна.
За її словами, наступного року “500 гривень, які ми платимо 85-річним, і 400 гривень 75-річним не будуть знецінюватися”. Вони будуть також підлягати індексації.
- Міністерка соціальної політики Марина Лазебна також розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”, що за теперішньою солідарною пенсійною системою у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років людина повинна мати 35 років робочого стажу.