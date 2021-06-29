Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що підвищення пенсій для людей за 75 років перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Про це вона розповіла в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Ми перенесли на 1 жовтня. У нас недостатньо було ресурсу. Але головне було зробити індексацію пенсій з березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму “75 плюс”. По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця”, – сказала Лазебна.

За її словами, наступного року “500 гривень, які ми платимо 85-річним, і 400 гривень 75-річним не будуть знецінюватися”. Вони будуть також підлягати індексації.