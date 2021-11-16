Підвищення тарифів на проїзд у Києві: вартість хочуть підняти до 20 гривень

У столиці підвищать вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Після підвищення вартість коливатиметься від 12 до 20 гривень залежно від способу придбання квитка.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як сповіщалося, в жовтні мешканців Києва попередили стосовно підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Впродовж останнього місяця збирали пропозиції щодо підвищення вартості.

У КМДА наголошують, що нинішній тариф “давно не відповідає економічно обґрунтованому”.

“За розрахунками КП “Київпастранс”, економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 грн. За розрахунками КП “Київський метрополітен”, обґрунтований тариф у метро – 22 грн“, — каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Утім до цих показників вартість проїзду не підвищуватимуть. Наразі обсяги збільшення та дата запровадження нових тарифів обговорюються.

“За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року”, — йдеться в повідомленні КМДА.

Запропоновано наступні тарифи:

одна поїздка в разі придбання разового квитка в метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі — 20 гривень;

в метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі — у разі оплати проїзду з використанням “Картка киянина” — 12 грн;

для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн (15 грн — при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок).

Пропонується також залишити можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн до 14,50 гривень (залежно від типу проїзного).

Також залишать в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години. Пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення збережено.

“Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами”, – сказав Микола Поворозник.