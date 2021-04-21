Про це повідомляє агентство Reuters.
Субмарина німецького виробництва проводила торпедні навчання у водах на північ від острова Балі, але не змогла передати результати. Влада вже почала пошуки.
“Ми все ще шукаємо судно і 53 особи у водах Балі, в 60 милях (96 км) від острова”, – сказав Reuters військовий начальник Хаді Тьяджанто.
За його словами, зв’язок з судном був втрачений в середу о 4:30 ранку (23:30 за київським часом).
Військовий командир підтвердив, що влада запросила допомогу у Сінгапуру й Австралії в пошуках підводного човна і зниклих безвісти членів екіпажу.
За словами командувача Збройними силами Індонезії Хаді Чах’янто, субмарина може перебувати на глибині 700 метрів, а сигнал пропав після того, як екіпаж отримав дозвіл на занурення.
KRI Nanggala 402 побудували в Німеччині в 1981 році. У 2011-му судно модернізували.
- У лютому повідомлялося, що японський підводний човен зіткнувся з торговим судном при спробі спливти на поверхню біля тихоокеанського узбережжя країни.