21 червня рятувальники почули підводні шуми та припустили, що вони походять від зниклого безвісти підводного човна, який зараз намагаються знайти. Проте, експерт із гідролокації заявив, що це є “виданням бажаного за дійсне”.

Джерело: DailyMail

Джефф Карсон, почесний професор наук про Землю та навколишнє середовище Сиракузького університету, сказав, що почуті звуки, ймовірно, є “виданням бажаного за дійсне”.

Військово-морські сили США виявили шуми в середу вранці, 21 червня. Це був проблиск надії на те, що підводний човен з п’ятьма людьми на борту знайдуть.

Але Карсон сказав, що можливо “це просто сміття рухається і торкається одне одного. Воно відбивається від купи речей”.

Він також додав, що “під час минулих розслідувань, у пошуках втрачених об’єктів на морському дні, я знаю, що було виявлено всілякі божевільні звуки. Це ще одна річ, яку ми не розуміємо про океан та нашу планету”.

Сьогодні, 22 червня, офіційні особи підтвердили, що вони розширили зону пошуку на поверхні до 10 000 квадратних миль Атлантичного океану.

Але професор Карсон попередив, що підводний човен, швидше за все, знаходиться під водою, оскільки рятувальники “повинні були знайти його давно”, якби він був на поверхні.

Він додав: “Я не знаю, чому вони шукають на такій широкій області на поверхні. Він не може йти так далеко, батареї недостатньо потужні, він не може їхати дуже швидко. Він має бути практично прямо внизу. Якщо з підводного човна не чути звуку — навіть стукоту — це погано. Очевидно, сталася якась несправність електроніки”.