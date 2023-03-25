Підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня 2023 року не буде. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що Кабмін продовжив до завершення осінньо-зимового періоду дію постанови від 5 червня 2019 р. № 483 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії”,

Саме цією постановою були ухвалені поточні тарифи на споживання електроенергії.

Відповідне рішення за пропозицією Міністерства енергетики було ухвалене на засіданні Уряду 24 березня.

Таким чином, після 1 квітня 2023 року тариф на електроенергію залишатиметься незмінним:

– 1,44 грн/кВт год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт год на місяць

– 1,68 грн/ кВт год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт год