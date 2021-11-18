Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не будуть до кінця опалювального сезону.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як сповіщалось, у столиці підвищать вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Після підвищення вартість коливатиметься від 12 до 20 гривень залежно від способу придбання квитка. У КМДА повідомили, що за процедурою підвищення тарифів відбудуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів. Півдищити варітсть проїзду планували з 1 січня 2022 року.

Згодом Віталій Кличко повідомив, що це питання не розглядатимуть до завершення опалювального сезону. Зауважимо, що опалювальний сезон в столиці минулого року завершився 8 квітня.

Кличко також зазначив, що відбулось значне зростання цін на енергоносії, що є головною складовою вартості тарифу та згадав про необхідність дотувати комунальний транспорт і утримувати ціни на проїзд у ньому, які в кілька разів нижчі за собіватрість.

“Тільки цього року дотація на міський транспорт становить 4,5 мільярда гривень з міського бюджету”, – наголосив Кличко.

Крім цього мер Києва запевнив, що “розуміє, наскільки чутливим є питання вартості проїзду для киян” та додав, що поки ідею подорожчання лише обговорюють: “Це – проєкт, а не ухвалене рішення”.