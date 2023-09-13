Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фінансування оборон і безпеки наступного року мають закласти у бюджеті щонайменше 1 трильйон 600 мільярдів гривень.

“Фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень щонайменше. Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні, і на дрони.

При чому і на купівлю того, що потрібно закордоном і на українське виробництво – плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром. Та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати”.