Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сьогодні відкинув будь-яку можливість обміняти кума президента РФ, нардепа від партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на полонених українських військових.

Цитує російського політика пропагандистське видання “Интерфакс”.

Затриманого за підозрою у держзраді Віктора Медведчука пропонували обміняти на захисників Маріуполя, яких після кількатижневої блокади на металургійному заводі “Азовсталь” росіяни забрали у полон.

Причиною відмови є те, що обміну (за словами Пєскова) підлягають лише військові, а нардеп із партії “ОПЗЖ” не брав участі в бойових діях між Росією та Україною.

“Навряд чи можна говорити про обмін Медведчука на військових з “Азовсталі”, які здалися, оскільки він не є військовим”, – завив журналістам речник Володимира Путіна.

Це вже вдруге Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” на українських військових, які знаходяться у полоні РФ. Раніше сам Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів.