Цитує російського політика пропагандистське видання “Интерфакс”.
Затриманого за підозрою у держзраді Віктора Медведчука пропонували обміняти на захисників Маріуполя, яких після кількатижневої блокади на металургійному заводі “Азовсталь” росіяни забрали у полон.
Причиною відмови є те, що обміну (за словами Пєскова) підлягають лише військові, а нардеп із партії “ОПЗЖ” не брав участі в бойових діях між Росією та Україною.
“Навряд чи можна говорити про обмін Медведчука на військових з “Азовсталі”, які здалися, оскільки він не є військовим”, – завив журналістам речник Володимира Путіна.
Це вже вдруге Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” на українських військових, які знаходяться у полоні РФ. Раніше сам Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти себе на воїнів Маріуполя та мирних жителів.
- Нагадаємо, Медведчук затриманий за підозрою за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.
- 5 травня ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
- Також дружина підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко дала пресконференцію у Москві, де поскаржилась пропагандистським ЗМІ на те, що не може знайти свого чоловіка.