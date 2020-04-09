Пік інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні ще не настав, але очікується найближчим часом, тож карантинні заходи послаблені не будуть.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в Україні не така стрімка динаміка захворювання, як в інших країнах, але і спалах захворювання там почався місяцем раніше.

У зв’язку з цим уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи.

“Для своєї безпеки й безпеки рідних українці поки повинні залишатися вдома. До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи”, — наголосили в МОЗ.