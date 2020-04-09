Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“Згідно зі статистикою, карантинні заходи уповільнюють поширення грипу та коронавірусної хвороби. Однак пік інфікування коронавірусом в Україні ще не настав, він прогнозується на 14-15 квітня”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз в Україні не така стрімка динаміка захворювання, як в інших країнах, але і спалах захворювання там почався місяцем раніше.
У зв’язку з цим уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи.
“Для своєї безпеки й безпеки рідних українці поки повинні залишатися вдома. До цього також закликає і Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ вважає, що для країн Європи ще рано послаблювати обмежувальні заходи”, — наголосили в МОЗ.
- Раніше головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.
- За його словами, якби Україна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.