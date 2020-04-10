Міністерство охорони здоров'я оновило свої прогнози щодо того, коли в Україні буде пік захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко

“До введення карантинних заходів пік очікувався 14 квітня. Зараз всі експерти, все математичні моделювання показують, що 14 квітня піку у нас не буде”, — сказав Ляшко.

Головний санлікар запевнив, що Україна може уникнути піку інфікування коронавірусною інфекцією, якщо карантинні заходи будуть продовжені, як рекомендує МОЗ.

“Пік може пройти непоміченим в разі, якщо всіх запропоновані заходи будуть дотримуватися. […] Результати більш жорсткого карантину ми побачимо вже буквально через 6-8 днів, відстежуючи динаміку”, — запевнив головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що в Україні, якщо порівнювати з іншими країнами, динаміка зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією невисока. За даними заступника голови МОЗ, щоденний приріст тримається на рівні 10-15%.