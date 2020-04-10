Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко
“До введення карантинних заходів пік очікувався 14 квітня. Зараз всі експерти, все математичні моделювання показують, що 14 квітня піку у нас не буде”, — сказав Ляшко.
Головний санлікар запевнив, що Україна може уникнути піку інфікування коронавірусною інфекцією, якщо карантинні заходи будуть продовжені, як рекомендує МОЗ.
“Пік може пройти непоміченим в разі, якщо всіх запропоновані заходи будуть дотримуватися. […] Результати більш жорсткого карантину ми побачимо вже буквально через 6-8 днів, відстежуючи динаміку”, — запевнив головний санлікар.
Також Ляшко зазначив, що в Україні, якщо порівнювати з іншими країнами, динаміка зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією невисока. За даними заступника голови МОЗ, щоденний приріст тримається на рівні 10-15%.
- Раніше головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.
- За його словами, якби Україна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.