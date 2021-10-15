Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що пік нової хвилі захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується в кінці жовтня.

Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.

Орієнтовно, йдеться про період з 25 жовтня.

“Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня. Ми матимемо 10 складних днів. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50 – 55 тисяч осіб одночасно. Але, на нашу думку, система (медична) готова. Єдине питання, через яке можна переживати – це забезпечення киснем (хворих)”, – пояснив Данілов.

За словами секретаря РНБО, в Україні переважна кількість заражень – індійським штамом коронавірусу (штам Delta).

“Ми маємо потребу в постачанні кисню. Якщо раніше, коли пацієнт хворів, вистачало від 5 до 12 літрів, то сьогодні у нас є випадки, коли потрібно відразу 15, 20 чи 30 літрів”, – пояснив Данілов.

На сьогодні через поширення коронавірусної хвороби урядова комісія ухвалила рішення встановити “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.

З 18 жовтня в цих регіонах діятимуть карантинні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).