Про це він сказав в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.
Орієнтовно, йдеться про період з 25 жовтня.
“Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня. Ми матимемо 10 складних днів. Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50 – 55 тисяч осіб одночасно. Але, на нашу думку, система (медична) готова. Єдине питання, через яке можна переживати – це забезпечення киснем (хворих)”, – пояснив Данілов.
За словами секретаря РНБО, в Україні переважна кількість заражень – індійським штамом коронавірусу (штам Delta).
“Ми маємо потребу в постачанні кисню. Якщо раніше, коли пацієнт хворів, вистачало від 5 до 12 літрів, то сьогодні у нас є випадки, коли потрібно відразу 15, 20 чи 30 літрів”, – пояснив Данілов.
На сьогодні через поширення коронавірусної хвороби урядова комісія ухвалила рішення встановити “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей.
З 18 жовтня в цих регіонах діятимуть карантинні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).
- Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня уряд установив “червоний” рівень епідемічної безпеки в Херсонській області. Допоки це єдина область, що знаходиться в “червоній” зоні.