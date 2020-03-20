Епідеміолог Людмила Мухарська розповіла, що піку захворюваності коронавірусом в Україні слід очікувати приблизно через три тижні.

Про це епідеміолог розповіла в інтерв’ю виданню Green Post.

“Приблизно через 5-6 днів (24-25-го березня – Ред.) Ми цілком можемо мати перший спалах захворюваності на коронавірус в Україні. Далі додамо ще приблизно 2 тижні й можемо очікувати піку захворюваності коронавірусом в Україні”, – заявила вона.

Водночас Мухарська наголосила, що єдиним виходом в боротьбі з коронавірусом є максимальна карантинна ізоляція.

“Ніхто не скаже зараз точної кількості хворих на коронавірус, але те, що їх значно більше, не викликає сумніву. Зараз фіксуються люди, які вже хворі та встигли рознести збудник, а їх потрібно знаходити й лікувати ще на початковому етапі інфікування. Українці продовжують масово повертатися з-за кордону. Хворих можна визначити тільки через кілька днів після повернення і то лише після того, як вони звернулися по медичну допомогу. А вірус живе в організмі до 14 днів”, – пояснила вона.

Також фахівець розповіла, що здоровим людям медичні маски не потрібно носити на вулиці.

“Маску слід носити людині, яка хвора, яка активно кашляє, має нежить тощо. Крім того, маску повинні носити люди, які контактують з хворими — медичний персонал або родичі, які доглядають за хворими вдома”, – сказала Мухарська.

Крім того, епідеміолог радить звичайним людям просто якомога частіше мити руки, а також не торкатися руками обличчя і очей.