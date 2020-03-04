За результатами перевірки пільговиків, отримувачів субсидій та соціальних виплат, проведеної Міністерством фінансів України, вони мають повернути до державного бюджету 27 мільйонів гривень.

Про це йдеться у відповіді Мінфіну на запит видання “Українська правда”.

Загалом, у 2019 році верифікацією було охоплено 8,8 млн отримувачів житлових субсидій та членів їх сімей, 10,2 млн пільговиків та членів їх сімей, 5,5 млн отримувачів допомог та членів їх сімей.

“За результатами верифікації Мінфіном підготовано 12,9 млн рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, для додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, у тому числі: 6,2 млн рекомендацій щодо пільг, 3,9 млн – щодо субсидій, 2,8 млн – щодо допомог”, – йдеться в документі.

За даними Міністерства, лише за жовтень 2019 року було підтверджено 14 тисяч 737 випадків неправомірних виплат на суму 27,4 млн гривень, яка підлягає поверненню до бюджету. Зокрема, мають повернути назад 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог.

Основні порушення, які виявили під час перевірки отримувачів субсидій та соцвиплат, це – наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними коштовних покупок або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис. гривень.

Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування і виплати допомог та субсидій померлим громадянам.