В Україні завершився період пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС. Тепер на порушників чекають серйозні штрафні санкції.

Про це повідомили в Державній митній службі.

Пільговий період діяв з 15 червня 2021 року:

За цей час було оформлено понад 88 тисяч таких авто, а сплачено понад 3 млрд грн податків.

до 11 листопада 2021 року – основний 180-денний період;

до 8 лютого 2022 року – 270-денний період для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил понад 90 днів з дня набуття чинності законами.

Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська – 15 195 авто, Київська – 11 084 авто, Одеська – 10 471 авто, Івано-Франківська – 6 027 авто, Чернівецька – 5 636 авто.

За неофіційною інформацією, кількість автомобілів на “єврономерах” в Україні перевищує півтора мільйона. Влада заявляє, що не має можливості контролювати такі авто.

Тепер транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, які досі не були заявлені до митного оформлення або не були вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що перебувають в Україні з порушенням митного законодавства.

Митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.

Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно.