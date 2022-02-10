Про це повідомили в Державній митній службі.
За цей час було оформлено понад 88 тисяч таких авто, а сплачено понад 3 млрд грн податків.
- до 11 листопада 2021 року – основний 180-денний період;
- до 8 лютого 2022 року – 270-денний період для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об’єднаних сил понад 90 днів з дня набуття чинності законами.
Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська – 15 195 авто, Київська – 11 084 авто, Одеська – 10 471 авто, Івано-Франківська – 6 027 авто, Чернівецька – 5 636 авто.
За неофіційною інформацією, кількість автомобілів на “єврономерах” в Україні перевищує півтора мільйона. Влада заявляє, що не має можливості контролювати такі авто.
Тепер транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, які досі не були заявлені до митного оформлення або не були вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що перебувають в Україні з порушенням митного законодавства.
Митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.
Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно.
- Нагадаємо, у 2021 році український автопарк поповнили 517 400 легкових авто з пробігом, що на 46% більше проти 2020 року і є абсолютним рекордом для країни.
- Нагадаємо, за 2021 рік в Україні зареєстровано 8 541 електромобіль. Це майже на 19% більше ніж у 2020 році (7455). Лідерами продажів залишаються Nissan, Tesla та Chevrolet.
- Раніше повідомлялось, що вартість німецьких автомобілів класу “люкс” зросла до рекордних значень у 2021 році через дефіцит напівпровідників. При цьому попит споживачів на готові моделі активно зростає.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).