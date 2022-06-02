Пілот гелікоптера розповів, як виконував секретну операцію з доставлення вантажів та евакуацію поранених з "Азовсталі". Під час виконання завдання вертоліт його побратима ліквідували окупанти, а він, попри влучання ракетою, зміг долетіти до місця посадки і врятувати 20 людей.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Операція ускладнювалася тим, що треба було прорватися вглиб позицій противника на понад 100 км. По всій території розташовано ППО ворога, тому виконати завдання було “майже неможливо”. Але, попри небезпеку, практика показала зворотне.

У зоні посадки гелікоптера на “Азовсталі” були три різних зенітно-ракетних комплекси. Пілоти намагалися не входити в їхню зону ураження, а для цього вони мали знати всі природні і штучні перешкоди на шляху.

Екіпаж при отриманні завдання розумів, що у 90% випадків вони не повернуться. Проте пілоти усвідомлювали, що захисникам “Азовсталі” вкрай необхідно доставити вантаж і забрати поранених. За його словами, найбільше хвилювання відчувалося, коли йдеш до вертольота перед запуском. Але у процесі всі розуміли, що це робота, яку треба виконати, тому вони робили, що від них потребувалося.

“Але вже в Маріуполі, коли йшло розвантаження машини, – було відчуття ейфорії. Нам здавалося, що якщо ми прилетіли і стоїмо тут – у зоні ураження трьох ЗРК – і вивантажуємось, то ми – як королі світу, ми вже перемогли, і все буде добре”, — поділився спогадами пілот, особу якого залишили анонімною.

На зворотному шляху в його вертоліт влучила ракета з ПЗРК, яка пошкодила один двигун. Іншому гелікоптеру пощастило менше, бо він впав і, на жаль, весь екіпаж загинув.

У кожного пілота в усіх документах було прописано, що він має право самостійно вирішувати про зліт і посадку. Він обрав летіти до місця посадки, бо розумів, що на борту 20 поранених, яким потрібна медична допомога. Сісти у полі означало, що потрібен буде ще один вертоліт, а така операція не була запланованою і безпечною.

Зазначимо, що секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов у квітні розповів, що здійснювалися спецоперації з доставлення необхідного у Маріуполь за допомогою гелікоптерів. Захисники Маріуполя просили лише боєприпаси. засновник і перший командир полку “Азов” Андрій Білецький відзначав героїзм екіпажів вертольотів. Вони доставляли українським бійцям підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше.