Про це Вадим повідомив в інтерв’ю “Українській правді”.
За його словами, пілоти виконують такі завдання, які “технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден”.
Льотчик зауважив, що ворог, маючи перевагу, працює так, “як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки”.
“Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу. Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу”, — додав Ворошилов.
Попри те, що в українських льотчиків дуже обмежені технічні можливості, вони намагаються ефективно працювати в екстремальних умовах. Вадим також погодився з твердженням, що пілоти НАТО зможуть повчитися в українців після завершення війни.
Як зауважив Karaya, наразі потрібні саме F-16, які є одними з наймасовіших літаків свого класу у світі. Крім того, Україна зможе їх обслуговувати та не відчуватиме браку в засобах ураження.
- Вадим 12 жовтня збив п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, а також дві ракети у Вінницькій області.
- Винищувач Ворошилова зазнав аварії 12 жовтня ввечері біля самої Вінниці. Того ж дня, коли Вадим збив 5 дронів-камікадзе, а напередодні 2 крилаті ракети. Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався.