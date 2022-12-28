Наразі українським льотчикам доводиться стикатися із завданнями, які, на жаль технічно важко виконувати за допомогою наявної техніки, вважає український пілот на псевдо Karaya (Вадим Ворошилов). Проте, є рішення — західні винищувачі F-16, які розкриють потенціал захисників.

Про це Вадим повідомив в інтерв’ю “Українській правді”.

За його словами, пілоти виконують такі завдання, які “технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден”.

Льотчик зауважив, що ворог, маючи перевагу, працює так, “як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки”.

“Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу. Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу”, — додав Ворошилов.

Попри те, що в українських льотчиків дуже обмежені технічні можливості, вони намагаються ефективно працювати в екстремальних умовах. Вадим також погодився з твердженням, що пілоти НАТО зможуть повчитися в українців після завершення війни.

Як зауважив Karaya, наразі потрібні саме F-16, які є одними з наймасовіших літаків свого класу у світі. Крім того, Україна зможе їх обслуговувати та не відчуватиме браку в засобах ураження.