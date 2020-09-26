Пілот літака, який впав на Харківщині, повідомляв про відмову двигуна — Кучер

Пілот літака АН-26, який зазнав катастрофи під час заходу на посадку поблизу Чугуєва (Харківщина), повідомляв диспетчерам про відмову двигуна.

Про це під час брифінгу на місці трагедії проінформував голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

“За тією інформацією, яку я отримав, було повідомлення від пілота, що відмовив лівий двигун, наскільки я розумію. […] Для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім — теж незрозуміло, буде встановлювати слідство”, — сказав він.

За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.

За інформацією Кучера, ті, хто вижив, встигли вистрибнути з літака перед аварією.

“Знову-таки за попередніми даних вже на низькій відстані від землі хлопці вистрибнули, змогли вистрибнути”, — додав він.

Тих, хто вижив, відправили до лікарні в Харкові.