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Пілот розвернув літак на 360 градусів, щоб показати пасажирам північне сяйво

Пілот британської авіалінії EasyJet зробив поворот, щоб пасажири змогли побачити феномен північного сяйва.

Вівторок, 28 лютого 2023, 21:51
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Про це сповіщає BBC.

Повідомляється, що літак прямував з Ісландії до Манчестера, коли полярне світло освітило небо над Великою Британією. Пасажир Адам Гроувз із Лімма, графство Чешир, сказав, що “неймовірне видовище довершило його чотириденну подорож”, під час якої він також заручився.

Фото: BBC

За словами Гроувз, він та його наречена Жасмін Мепп сиділи у правому крилі літака, що прямував зі столиці Ісландії Рейк’явіка, і вони би не змогли б на власні очі побачити сяйво, якби не “дуже добрий” пілот. Пара всю свою подорож Ісландією безуспішно намагалася вполювати північне сяйво.

“Ми вилетіли, на пів дороги пілот вимкнув світло, й ми могли бачити вид у лівому вікні. Але ми сиділи на правому боці, через декілька хвилин пілот повернув і зробив коло, щоб кожен міг побачити полярне сяйво”, – коментує Гроувз.

Як зазначається прессекретарка EasyJet сказала: “Ми раді, що капітан зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити дивовижний вид з повітря на одну з найбільших пам’яток природи”. Також вона додала, що їхня команда завжди докладає максимум зусиль для клієнтів, тому вони “раді, що змогли розділити з ними такий особливий вид”.

Теги: британська авіалінія, краєвид, літак, маневр, пейзаж, північне сяйво, поворот в небі, політ, чудо природи, Пилот

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