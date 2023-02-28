Пілот розвернув літак на 360 градусів, щоб показати пасажирам північне сяйво

Як зазначається прессекретарка EasyJet сказала: “Ми раді, що капітан зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити дивовижний вид з повітря на одну з найбільших пам’яток природи”. Також вона додала, що їхня команда завжди докладає максимум зусиль для клієнтів, тому вони “раді, що змогли розділити з ними такий особливий вид”.