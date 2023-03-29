Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
“Готуємо старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях. На виконання завдання президента провели нараду з міністерствами й Державним агентством відновлення”, – розповів Денис Шмигаль.
А також зазначив, що на нараді було визначено дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом “build back better”.
За словами прем’єр-міністра, мовиться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик.
Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.
“Закон уже ухвалений та підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент повинен запрацювати”, – резюмував прем’єр-міністр України.
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