Уряд визначив дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях України, відтак у населених пунктах п’яти областей розпочнеться відновлення за принципом "build back better".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

“Готуємо старт пілотних проєктів із комплексного відновлення населених пунктів на деокупованих територіях. На виконання завдання президента провели нараду з міністерствами й Державним агентством відновлення”, – розповів Денис Шмигаль.

А також зазначив, що на нараді було визначено дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом “build back better”.

За словами прем’єр-міністра, мовиться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик.

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.

“Закон уже ухвалений та підписаний президентом. Найближчим часом цей інструмент повинен запрацювати”, – резюмував прем’єр-міністр України.