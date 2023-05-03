Пілотована місія: Китай планує висадити людей на Місяць до 2030 року

Низка китайських фахівців, які спеціалізуються на дослідженні космосу переконані, що країна вже протягом найближчих кількох років буде здатна запустити людину на Місяць.

Про це інформує Space.com.

Як повідомили вчені, Китай вже розпочав працювати над розробкою обладнання, необхідного для доставки людей на супутник Землі.

“До 2030 року китайці, безумовно, зможуть ступити на Місяць. Це не проблема”, – заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейжень.

Країна вже працює над створенням ракети нового покоління, призначеної для запуску пілотованого космічного корабля. Крім того, вже розробляється проєкт модуля, що спускається. Відомо, що випробування ракети заплановане на 2027 рік. Водночас корабель уже здійснив перший політ, проте без екіпажу.

Місія, яку планує Ву Вейжень в цілому має бути короткою, проте Китай також хоче побудувати місячну базу під назвою “Міжнародна місячна дослідницька станція”. Відповідно до планів, її будівництво може закінчиться у 2030-х роках.

Зазначено, що перші етапи цього проєкту включають роботизовані місії на південний полюс Місяця з метою тестування використання технології 3D-друку для створення цегли з місячного ґрунту.

Наголошено, що в планах Китаю немає створення бази самостійними силами, країна не проти об’єднатися з іншими державами, до прикладу, США, країнами Європи та БРІКС.