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Пілоти сфотографувалися з плакатом “Ні війні”, на якому був зображений синьо-жовтий соняшник, один із символів українського воєнного супротиву, та прапор України.

“Ми, пілоти Формули-1, разом з людьми з України за мир і свободу. Будь ласка, НІ ВІЙНІ”, – закликав автогонщик Валттері Боттас.

4-разовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель висловив підтримку українському народові, нанісши надпис “Ні війні” з українським соняшником собі на шолом, а також прикрасивши його знаком миру та кольорами українського прапора. У цьому шоломі Феттель буде виступати протягом сезону.