Про це повідомляють #Букви.

Пілоти сфотографувалися з плакатом “Ні війні”, на якому був зображений синьо-жовтий соняшник, один із символів українського воєнного супротиву, та прапор України.

“Ми, пілоти Формули-1, разом з людьми з України за мир і свободу. Будь ласка, НІ ВІЙНІ”, – закликав автогонщик Валттері Боттас.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR#StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 9, 2022