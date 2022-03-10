Пілоти найпрестижнішої у світі серії автоперегонів Формули-1 підтримали Україну в межах акції "Ні війні". Серед учасників – легенда автоперегонів, 4-кратний чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель.

Про це повідомляють #Букви.

Пілоти сфотографувалися з плакатом “Ні війні”, на якому був зображений синьо-жовтий соняшник, один із символів українського воєнного супротиву, та прапор України.

“Ми, пілоти Формули-1, разом з людьми з України за мир і свободу. Будь ласка, НІ ВІЙНІ”, – закликав автогонщик Валттері Боттас.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR#StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 9, 2022

4-разовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель висловив підтримку українському народові, нанісши надпис “Ні війні” з українським соняшником собі на шолом, а також прикрасивши його знаком миру та кольорами українського прапора. У цьому шоломі Феттель буде виступати протягом сезону.