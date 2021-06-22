Про це передає пресслужба ДСНС.
Як зазначається, в Укргідрометцентрі повідомили, що причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості грунту та переміщення повітряних мас на територію України.
“Крім того, додатковим чинником стало посилення швидкості вітру до 20 м/с у м. Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібного дисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості”, – йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначають, що подібна ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян.
“Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час”, – йдеться в повідомленні.
- У вівторок, 22 червня, в Києві спостерігається брудний смог. Люди скаржаться на погіршення самопочуття.