Австрійська влада замовчували випадки коронавируса, підтвердженого у персоналу всесвітньо відомого курорту Ішгль, в той час як туристи з усього світу продовжували розважатися пивним пінг-понгом "рот в рот".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спалах коронавірусу поширився за межі провінції Тіроль та всієї країни через те, що під час епідемії продовжувалися розваги для туристів. Ситуація прояснилася, коли чиновники з’ясували, що відбувається в деяких барах і клубах курорту в Ішглі: відпочивальники грали в, так званий, пивний пінг-понг. Гра полягала в тому, щоб ловити кульки для пінг-понгу ротом з пивних бокалів. Ці ж кулі потім передавалися іншим людям оральним шляхом.

Крім того, 7 березня, у бармена ресторану “Кіцлоке” підтвердили коронавірус. При цьому в медичному центрі Тіролю повідомили, що “причин для занепокоєння — немає”. Надалі встановили, що бармен, бувши інфікованим, контактував з 22 людьми.

CNN повідомляє, що у відповідь на запит, представники уряду провінції стверджували, що не зволікали із заходами. Проте, телекомпанія наводить коментарі людей, які підчепили коронавірус в Австрії саме в той час.

Курорт Ішгль в Австрії щорічно привертає 500 тисяч туристів, серед яких політики й знаменитості. Гірськолижний курорт розташований в Тіролі та є найважливішим економічним центром регіону.

За даними CNN, з більш ніж 1400 випадків, зареєстрованих, зокрема, в Данії 298 осіб інфікувались в Австрії й тільки 61 випадок був пов’язаний з поїздкою до Італії, яка до сих пір є найбільш постраждалою країною в Європі.