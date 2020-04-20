Про це повідомляє місцеве видання Cape Town etc.

Колонії південноафриканських пінгвінів на Боулдерс-Біч, що поруч з Саймонстауном, щороку приваблюють тисячі туристів з усього світу. Але через карантинні обмеженя люди більше не приходять на пляжі, а пінгвіни, відчувши свободу, вийшли на вулиці Саймонстауна, аби дослідити його.

У Мережу потрапило відео, як водоплавні птахи спокійно гуляють порожніми вулицями, але під пильним наглядом рейджерів з Південноафриканського фонду збереження прибережних птахів SANCCOB.

#Lockdown has its perks for #Africanpenguins in Simon’s Town. This is one of the reasons why our Penguin Rangers have their hands full but waddling down the street is enjoyable & safer for the birds these days, clearly!

#AdoptAnEgg at https://bit.ly/3csbrtQ and get connected to the very heart of saving this #endangeredspecies.

Video credit: @MikaelaSlier

Keeping our seabirds safe with #CityofCT SANParks – Table Mountain National Park and Cape Town Environmental Education Trust – CTEET Опубліковано SANCCOB saves seabirds Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.