Про це Pink Floyd сповістив на своїй сторінці у Facebook.
Пісню опублікують вже сьогодні, опівночі. У ній використали вокал Андрія Хливнюка з допису в Instagram, де він на Софійській площі в Києві співає “Ой, у лузі червона калина”. А кліп для неї зняв відомий режисер Мет Уайткросс.
“Ми, як і багато хто з них (українців – ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу”, – зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.
Гілмор також розповів, що познайомився з “Бумбокс” ще 2015 році, коли грав Лондоні на підтримку Білоруського Вільного Театру, членів якого ув’язнили. Тоді у Хливнюка виникли проблеми з візою, тому решта членів українського гурту приєдналися вокаліста Pink Floyd щоб зіграти Wish You Were Here для Хливнюка тієї ночі.
“Нещодавно прочитав, що Андрій залишив тур Америкою з “Бумбоксом”, повернувся в Україну і вступив до Територіальної оборони. Потім я побачив це неймовірне відео в Інстаграм, де він стоїть на площі в Києві з цією прекрасною золотою церквою та співає у тиші міста без заторів та фонового галасу через війну. Це був сильний момент, який змусив мене захотіти поставити його під музику”, – додав Девід Гілмор.
Усі виручені з продажу пісні кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.
- Нагадаємо, фронтмен гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк на Київщині потрапив під мінометний вогонь з боку російських військових та отримав поранення. Його колона втратила 2 пікапи.
- Документальна кінострічка Сімона Леренга Вільмонта “Будинок зі скалок” про життя дитбудинку поблизу лінії фронту на сході України отримала головну нагороду на фестивалі кіно про права людини Jeden svět/One World у Празі.