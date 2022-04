Про це Pink Floyd сповістив на своїй сторінці у Facebook.

Пісню опублікують вже сьогодні, опівночі. У ній використали вокал Андрія Хливнюка з допису в Instagram, де він на Софійській площі в Києві співає “Ой, у лузі червона калина”. А кліп для неї зняв відомий режисер Мет Уайткросс.

“Ми, як і багато хто з них (українців – ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу”, – зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

Гілмор також розповів, що познайомився з “Бумбокс” ще 2015 році, коли грав Лондоні на підтримку Білоруського Вільного Театру, членів якого ув’язнили. Тоді у Хливнюка виникли проблеми з візою, тому решта членів українського гурту приєдналися вокаліста Pink Floyd щоб зіграти Wish You Were Here для Хливнюка тієї ночі.

“Нещодавно прочитав, що Андрій залишив тур Америкою з “Бумбоксом”, повернувся в Україну і вступив до Територіальної оборони. Потім я побачив це неймовірне відео в Інстаграм, де він стоїть на площі в Києві з цією прекрасною золотою церквою та співає у тиші міста без заторів та фонового галасу через війну. Це був сильний момент, який змусив мене захотіти поставити його під музику”, – додав Девід Гілмор.

Усі виручені з продажу пісні кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.