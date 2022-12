Про це повідомив лідер музичної групи Девід Ґілмор у Facebook.

За його словами, гроші були зібрано завдяки підтримці пісні “Hey, Hey, Rise Up”, яку артисти записали з українським гуртом “Бумбокс”.

Кошти розподілили серед благодійних організацій, зокрема їх отримають “Госпітальєри”, “Восток SOS” та “Київ Волонтерський”.

“Сингл, записаний 30 березня з українського гурту Бумбокс, зібрав понад 450 000 фунтів стерлінгів, щоби полегшити страждання українського народу”, — йдеться в дописі.

Раніше Ґілмор розповідав, що познайомився з “Бумбокс” ще 2015 році, коли грав у Лондоні на підтримку Білоруського Вільного Театру, членів якого ув’язнили. Тоді у Хливнюка виникли проблеми з візою, тому решта членів українського гурту приєдналися до вокаліста Pink Floyd, щоб зіграти Wish You Were Here для Хливнюка тієї ночі.