Фотохостинг Pinterest став першою великою платформою, яка почала блокувати всю рекламу дієт і продуктів для схуднення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними Національної асоціації розладів харчової поведінки (NEDA), з моменту початку пандемії COVID-19 в минулому році спостерігається різке зростання нездорових харчових звичок і розладів харчової поведінки серед молоді. Також багато хто зараз відчувають додатковий тиск, оскільки хочуть повернутися в своє коло спілкування вперше за 15 місяців.

У зв’язку з цим в соцмережі будуть заборонені пости і зображення, що рекламують схуднення, відгуки про продукти для схуднення, ідеалізацію певних типів фігур, реклама будь-яких засобів, що дозволяють скинути вагу після нанесення на шкіру, а також посилання на індекси маси тіла.

Водночас, реклама, що пропагує здоровий спосіб життя і звички, фітнес-послуги та товари, як і раніше буде дозволена, якщо вона не орієнтована на зниження ваги.