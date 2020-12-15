Про це повідомляє Bloomberg.

Позов подала колишній операційний директор Франсуази Броугер, яка звинуватила керівництво компанії Pinterest в гендерній дискримінації.

У Pinterest підкреслили, що сторонам вдалося досягти мирної угоди.

“Франсуаза вітає кроки, на які пішов Pinterest для поліпшення умов праці. Вона задоволена тим, що компанія прагне побудови культури, яка дозволить всім співробітникам відчувати підтримку і причетність”, – йдеться в заяві сторін.

Броугер стверджувала, що її звільнили за висловлювання про дискримінацію. Виконавчий директор також сказала, що їй платили менше, ніж колегам-чоловікам. Вона заявила, що головний виконавчий директор Бен Зільберманом – лідер, який в прийнятті рішень покладається на одну і ту ж групу чоловіків і не слухає різні голоси.

Броугер підтримали дві чорношкірі співробітниці, які звільнилися з Pinterest в кінці травня. Іфеома Озом і Аеріка Симідзу Бенкс заявили, що їм недоплачують, і їхні заяви про дискримінацію були відхилені відділом кадрів компанії. Pinterest заявила, що розслідувала ці справи і не виявила ніяких порушень.

З тих пір Pinterest додала в свою раду директорів інших директорів і вжила заходів щодо поліпшення процесу найму і компенсацій для співробітників.