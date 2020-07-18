Інформацію підтвердив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

“Судно знаходилося в 200 милях на північний захід від узбережжя Нігерії. Сьогодні відбувся напад на нього. На судні знаходилися 19 членів екіпажу, з них 13 членів екіпажу викрали, інші забарикадувалися, і поки вони знаходяться в небезпеці”, – сказав чиновник.

Він також сказав, що з 13 викрадених членів екіпажу – четверо громадян України. Решта викрадених моряків, імовірно, російські громадяни.

Посольства України у Великій Британії, в Нігерії і в Греції встановило зв’язок з судновласником і оператором судна і з’ясовує всі обставини справи і встановлює особи викрадених українців.

“Пірати ще не виходили на зв’язок”, – додав представник МЗС.

Поки інформація про громадянство, які забарикадувалися на судні моряків не розголошується.