Про це повідомляє агенство Reuters, посилаючись на заяву міністерства морських перевезень Греції.

У вівторок, 31 грудня, біля берегів Камеруну пірати атакували зареєстрований в Греції танкер Happy Lady. Як повідомила влада Греції, танкер знаходився в двох морських милях від порту Лімбо в Камеруні, коли на нього напали озброєні люди.

В результаті атаки були викрадені вісім чоловік (п’ять громадян Греції, двоє громадян Філіппін, один громадянин України). Також одна людина (громадянин Греції) отримала поранення. Екіпаж танкера складався з 28 осіб. Про стан решти членів екіпажу не повідомляється.

За даними сайту marinetraffic.com, судно не виходило на зв’язок з 3:30 години ночі 31 грудня.