Про це повідомляє Reuters.
За словами представника судноплавної компанії Monjasa, усі 16 членів екіпажу знаходяться у безпечній кімнаті на борту судна.
Нафтовий і хімічний танкер під прапором Ліберії, який простоював, був атакований у суботу приблизно за 140 миль (близько 225 кілометрів) на захід від порту Пуент-Нуар у Республіці Конго.
За даними Reuters, захопленим судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, яка належить Monjasa. Компанія Montec проінформувала про інцидент Центр морського співробітництва, яким керують ВМС Великої Британії та Франції для гарантування безпеки у Гвінейській затоці.
У Monjasa повідомили, що оператор працює з усіма відповідними морськими органами у регіоні, зокрема з кількома ВМС.
Зазначається, що впродовж останніх років Гвінейська затока стала глобальною точкою піратства. Проте згідно з даними Радбезу ООН, з 2021 року кількість випадків піратства там зменшилася, оскільки національна влада посилила зусилля із безпеки за допомогою кораблів іноземних військ.
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