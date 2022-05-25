Підрозділ піротехнічних робіт КАРС "Київська служба порятунку" другий день поспіль проводить обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка. Саме тому ботанічний сад закрили для відвідувачів.

Про це інформує пресслужба КМДА.

“Площа ботанічного саду чимала, майже 130 га, тож роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два. Знаємо, що охочих відвідувати територію ботсаду багато, особливо зараз, у період весняних цвітінь. Проте, наголошую, що для уникнення надзвичайних ситуацій ботанічний сад буде зачинений для відвідувачів до повного закінчення робіт з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів”, – зазначив Роман Ткачук.

У Департаменті муніципальної безпеки зауважують, що роботи з розмінування та вилучення вибухонебезпечних предметів на територіях, де тривали бойові дії або влучали снаряди, виконуватимуть і надалі, тож відвідувати місця відпочинку на природі та лісопаркові зони досі небезпечно.

Нагадуємо, що якщо ви десь натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його та не намагайтеся перемістити. Негайно повідомте про небезпечну знахідку Службу порятунку за номером телефону 101.