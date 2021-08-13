У віці 84 років померла британська акторка Уна Стаббс, котра зіграла роль місіс Хадсон у серіалі "Шерлок".

Про це інформує британське агентство ВВС.

“Наша мама тихо померла сьогодні в оточенні своєї сім’ї в Единбурзі. Ми просимо конфіденційності і розуміння у цей важкий і сумний час”, – йдеться в заяві синів акторки.

Як повідомила ВВС агентка акторки Ребекка Блонд, Уна Стаббс хворіла протягом кількох місяців (деталі не уточнюються).

Уна Стаббс народилася 1 травня 1937 року в Хінклі, графство Лестершир. Вона була відома у Великій Британії як акторка театру і телебачення.

Стаббс дебютувала на телебаченні як танцівниця в 1956 році, а згодом пропрацювала в кіно понад 50 років.

Першу головну роль акторка зіграла в 1963 році у фільмі c Кліффом Річардом “Літні канікули”.

Крім того, Стаббс багато знімалася в телесеріалах (таких як “Суто англійські вбивства”, “Міс Марпл Агати Крісті”, “Поки смерть нас не розлучить”, “Найгірша відьма” тощо).

Стаббс також відома за роллю місіс Хадсон у серіалі “Шерлок” із Бенедиктом Камбербетчем і Мартіном Фріменом у головних ролях.

Акторка також брала регулярну участь у телешоу.

Протягом багатьох років Стаббс малювала віньєтки з персонажами своїх фільмів і проводила їх виставки біля свого будинку. Кілька разів картини акторки експонувалися на Літній виставці Королівської академії.