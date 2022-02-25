Українські прикордонники, які мужньо обороняли Зміїний острів від загарбників РФ, не піддалися на заклики бойовиків здатися.

Записи розмов опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Противник намагався залякати українських захисників з вимогами здатися, проте вони героїчно билися до кінця. На заклик від одного з кораблів воїни України відповіли красномовно.

“Пішов н**уй, російський корабель”, – констатували прикордонники.

В результаті обстрілів з боку російських кораблів та бойової авіації на острові була зруйнована інфраструктура. 13 захисників загинули. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, вони будуть посмертно нагороджені званням Героя України.