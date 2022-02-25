Записи розмов опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Противник намагався залякати українських захисників з вимогами здатися, проте вони героїчно билися до кінця. На заклик від одного з кораблів воїни України відповіли красномовно.
“Пішов н**уй, російський корабель”, – констатували прикордонники.
В результаті обстрілів з боку російських кораблів та бойової авіації на острові була зруйнована інфраструктура. 13 захисників загинули. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, вони будуть посмертно нагороджені званням Героя України.
- Нагадаємо, Російські окупаційні війська направляються до Києва із Зони відчуження.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.