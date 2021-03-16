Про це повідомляють #Букви.
Арестович написав пост про засідання ТКГ і про те, як делегація “утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго”.
“Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми там займаємося? Українська делегація в ТКГ – це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу – значить, уже говорили не дарма”, – написав Арестович.
У коментарях його попросили написати це ж українською, адже Арестович представник української делегації.
“Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, что знаходитесь у складі української делегації”, – написав користувач Віктор Іванов.
На це Арестович відповів: “Пішов на х*й. Так зрозуміліше?”
Український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.
- Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.
- Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.
- Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати і жалітися.
- Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента.
- Нещодавно Арестович у соцмережах погрожував громадянам, що його критикують, називаючи їх “порохоскотом”.