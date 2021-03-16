Представник української делегації в Тристоронній контактній групі та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович відповів матом користувачеві на прохання перекласти свій пост про засідання ТКГ на українську.

Про це повідомляють #Букви.

Арестович написав пост про засідання ТКГ і про те, як делегація “утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго”.

“Дві доби чергових засідань ТКГ. Хочете зрозуміти, чим ми там займаємося? Українська делегація в ТКГ – це як парламентер, який утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго. А іноді учасникам переговорів вдається домовитися і без спецназу. Принаймні, з окремих питань. І якщо ми добули хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу – значить, уже говорили не дарма”, – написав Арестович.

У коментарях його попросили написати це ж українською, адже Арестович представник української делегації.

“Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, что знаходитесь у складі української делегації”, – написав користувач Віктор Іванов.

На це Арестович відповів: “Пішов на х*й. Так зрозуміліше?”

Український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.