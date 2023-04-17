Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був ушпиталений з легеневою інфекцією, пов’язаною з лейкемією. Після 12 днів, проведених у реанімації, його перевели в іншу палату.

Про це сповіщає ANSA.

Як повідомили лікарі, Берлусконі був переведений з реанімації до іншої палати медичного закладу San Raffaele у Мілані після 12 днів лікування.

Зазначено, що переведення експрем’єра Італії, яке було заплановане на неділю, стало можливим завдяки “постійному покращенню” стану здоров’я Берлусконі.

Нагадаємо, що 86-річному колишньому прем’єр-міністру Італії та лідеру партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі лікарі діагностували лейкемію. Саме через цей діагноз Берлусконі ушпиталили 27 березня. Політик проходив планове обстеження та лікування впродовж чотирьох днів.

Берлусконі доставили до лікарні знову 5 квітня. Він потрапив до клініки Мілана San Raffaele зі скаргами на затруднене дихання. За словами глави МЗС Італії Антоніо Таяні, політик знаходився у відділенні інтенсивної терапії через “невирішену проблему” під час попереднього ушпиталення з пневмонією.

Болі, які турбують Берлусконі, і пневмонія “насправді є ускладненнями, які можуть виникнути в ослабленому організмі”.