16 квітня в Ірані суд виніс рішення відносно десяти військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерану. Їх засудили до тюремного ув’язнення від одного до 13 років.

Про це повідомляє Mizan Online.

У рішенні мовиться, що розгляд цієї справи був одним із “найважливіших, делікатних і складних” судових процесів за останні кілька років в країні.

З самого початку військова прокуратура почала “детальне та всебічне розслідування” в кілька етапів, і, нарешті, цю справу було передано до другої гілки військового суду Тегерана, видавши виклик для 10 осіб і склавши обвинувальний акт.

Після проведення загалом 20 судових засідань упродовж трьох років, на яких загалом 117 позивачів зареєстрували свої скарги, 55 позивачів виступили у судових засіданнях, а 20 адвокатів представляли інтереси позивачів та подавали скарги та відповідні докази, обвинуваченим винесли вироки.

Головним обвинуваченим визнано “командира системи оборони Тор М-1”, його засудили до трьох років тюремного ув’язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752. Також йому присудили ще 10 років за ігнорування протоколу та “масштаб наслідків своїх дій”.

Зауважимо, 17 березня 2023 року в Ірані представили звіт відносно розслідування катастрофи літака. У документі мовилося, що літак атакували через “помилку оператора” протиповітряної оборони, що визначив його як “ворожу ціль”.

Збиття літака МАУ

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.

У січня 2022 року Іран припинив перемовини з міжнародною групою, створеною після катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, щодо виплати компенсацій.