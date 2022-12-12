Про це експерт розповів під час інтерв’ю для Радіо НВ.
“Після 14 року колосальні були зроблені зміни і в якісному, і в кількісному плані. Багато хто сміявся, коли Україну вносили в десятку найбільш спроможних армій світу (це ще було років 5 тому), але це так і є. Значною мірою ми повинні подякувати і військовому, і політичному керівництву країни в той момент за те, що Збройні сили були створені в такому боєздатному вигляді, в якому вони ніколи не існували”, – констатував Олександр Данилюк.
Щодо кількісних показників, Україна за артилерійськими – найважливішими у веденні війни – спроможностями входила у світові лідери. У нас було понад півтори тисячі ствольної артилерії та така ж кількість РСЗВ. Аналогічні кількості мають одиниці країн світу, серед них Росія, США, Китай, Іран, Пакистан.
Також в Україні велика щільність відновлених і модернізованих дивізіонів сил протиповітряної оборони, а військові постійно проходили відповідні тренування для вдосконалення вмінь захисту українського неба. Результати успішності цього ми бачимо зараз.
“Щільність ППО – 60 дивізіонів відновлених і модернізованих. Постійні тренування щодо виживання в умовах повномасштабного вторгнення та ракетних ударів по місцях дислокацій. У нас менш як 10-15% втрат по системах з початку війни – і це безпрецендентний успіх. Подивіться що зараз відбувається з російськими аеродромами внаслідок атак українських безпілотників. У нас, на щастя, таких втрат нашої небагаточисельної бойової авіації в умовах навіть коли рівняли аеродроми “Калібрами”, іншими російськими ракетами, не було”.
Літаків в Україні у перерахунку на середні показники країн НАТО (окрім США) також “не так мало”, до того ж українські пілоти виявилися підготовленими.
Також дуже важливою умовою успішності армії є танки. Україна має понад 900 танків у строю. Більшість з них з’явилися в Україні після 2014 року, ще значна частина була відновленою та модернізованою. До 2014, констатує експерт, спостерігалися зворотні процеси.
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