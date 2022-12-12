Член-кореспондент Королівського інституту оборонних і безпекових досліджень (RUSI) Олександр Данилюк оприлюднив доповідь "Попередні уроки конвенційних бойових дій, винесені з вторгнення Росії в Україну: лютий — липень 2022 року". Згідно з ними, після 2014 року українська армія здійснила ривок у розвитку, що вивело її на передові європейські та світові позиції.

Про це експерт розповів під час інтерв’ю для Радіо НВ.

“Після 14 року колосальні були зроблені зміни і в якісному, і в кількісному плані. Багато хто сміявся, коли Україну вносили в десятку найбільш спроможних армій світу (це ще було років 5 тому), але це так і є. Значною мірою ми повинні подякувати і військовому, і політичному керівництву країни в той момент за те, що Збройні сили були створені в такому боєздатному вигляді, в якому вони ніколи не існували”, – констатував Олександр Данилюк.

Щодо кількісних показників, Україна за артилерійськими – найважливішими у веденні війни – спроможностями входила у світові лідери. У нас було понад півтори тисячі ствольної артилерії та така ж кількість РСЗВ. Аналогічні кількості мають одиниці країн світу, серед них Росія, США, Китай, Іран, Пакистан.

Також в Україні велика щільність відновлених і модернізованих дивізіонів сил протиповітряної оборони, а військові постійно проходили відповідні тренування для вдосконалення вмінь захисту українського неба. Результати успішності цього ми бачимо зараз.

“Щільність ППО – 60 дивізіонів відновлених і модернізованих. Постійні тренування щодо виживання в умовах повномасштабного вторгнення та ракетних ударів по місцях дислокацій. У нас менш як 10-15% втрат по системах з початку війни – і це безпрецендентний успіх. Подивіться що зараз відбувається з російськими аеродромами внаслідок атак українських безпілотників. У нас, на щастя, таких втрат нашої небагаточисельної бойової авіації в умовах навіть коли рівняли аеродроми “Калібрами”, іншими російськими ракетами, не було”.

Літаків в Україні у перерахунку на середні показники країн НАТО (окрім США) також “не так мало”, до того ж українські пілоти виявилися підготовленими.

Також дуже важливою умовою успішності армії є танки. Україна має понад 900 танків у строю. Більшість з них з’явилися в Україні після 2014 року, ще значна частина була відновленою та модернізованою. До 2014, констатує експерт, спостерігалися зворотні процеси.