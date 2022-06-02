Ексканцлерка Німеччині Ангела Меркель не виступала з публічними зверненнями протягом 6 місяців. Також вперше за 3 місяці після початку повномасштабної російсько-української війни вона засудила агресію РФ.

Про це повідомляє суспільне мовлення Німеччини ARD.

Вона з’явилася на зустрічі Об’єднання німецьких профспілок та назвала російські дії “варварськими”, а також підтримала право України на самооборону.

Меркель заявляла, що не бажає брати участі в політичному житті як ексканцлерка, проте заявила, що російська війна проти України — це чи не найбільше порушення міжнародного права в Європі від часу завершення Другої світової війни.