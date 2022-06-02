Про це повідомляє суспільне мовлення Німеччини ARD.

Вона з’явилася на зустрічі Об’єднання німецьких профспілок та назвала російські дії “варварськими”, а також підтримала право України на самооборону.

Меркель заявляла, що не бажає брати участі в політичному житті як ексканцлерка, проте заявила, що російська війна проти України — це чи не найбільше порушення міжнародного права в Європі від часу завершення Другої світової війни.

“Моя солідарність з Україною, на яку напала і вторглася Росія, і з підтримкою їх права на самооборону”, — сказала Меркель