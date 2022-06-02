Про це повідомляє суспільне мовлення Німеччини ARD.
Вона з’явилася на зустрічі Об’єднання німецьких профспілок та назвала російські дії “варварськими”, а також підтримала право України на самооборону.
Меркель заявляла, що не бажає брати участі в політичному житті як ексканцлерка, проте заявила, що російська війна проти України — це чи не найбільше порушення міжнародного права в Європі від часу завершення Другої світової війни.
“Моя солідарність з Україною, на яку напала і вторглася Росія, і з підтримкою їх права на самооборону”, — сказала Меркель
- Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM постачатимуть місяцями. Водночас канцлер Олаф Шольц відкинув критику опозиції через неспішне постачання важкого озброєння Україні.
- Рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.
- Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путінимщодо російсько-української війни.