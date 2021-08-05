Із завершенням серпня в Україні буде продовжений адаптивний карантин, проте про більш жорсткі обмеження поки не йдеться.

Про це в ефірі “Українського радіо” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Зараз ми використовуємо заходи адаптивного карантину… Якщо ми бачимо якісь проблеми в певній області, то відразу застосовуються обмежувальні заходи як на рівні області, так і по всій країні. Зараз ми перебуваємо в зеленій зоні. Це означає, що, попри ріст захворюваності, ситуація контрольована, людям надається медична допомога, і спалах локалізується на рівні громад або кластерів тих чи інших областей. Карантин у нас буде продовжено, адже до нього прив’язано чимало процесів, які відбуваються в державі: робота штабів, які координують реагування, специфічні вимоги до перетину державного кордону, робота закладів громадського здоров’я, робота центрів контролю і профілактики хвороб, рейтингування лікарень. Тому карантин однозначно буде продовжений після завершення серпня”, – наголосив Кузін.

Водночас він зазначив, що зараз ситуація в країні “відносно стабільна”, і більш жорсткі карантинні обмеження, характерні для локдауну, не плануються.

“Зараз ситуація в Україні є відносно стабільною. Зараз немає ознак спалаху, і зараз країна не готується до того, щоб, наприклад, закривати рух громадського транспорту або ще щось. Зараз діють протиепідемічні заходи, які стосуються перетину держкордону, розслідування осередків хвороби”, – заявив головний санлікар.

Кузін також спрогнозував зростання захворюваності на коронавірус восени (а саме наприкінці вересня).

“В осінній період у нас найчастіше припадає сплеск захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції — грип, респіраторні віруси. З кінця вересня поступово будуть додаватися ці хвороби. Щодо спалаху (коронавірусу, – ред.): так, ми розуміємо, що буде осінній підйом захворюваності. Ми попередньо розраховуємо, що таке перевищення епідемічного порогу, або спалахи, мають почати фіксуватися наприкінці вересня. І що нам все ж таки вдасться витримати ці 2 місяці і використати їх для вакцинації населення для того, щоб спалах оминув українців і не призвів до переповнених лікарень”, – розповів Кузін.

Як відомо, у червні Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа (до 31 серпня), встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження.