Після чотирьох місяців повномасштабної російсько-української війни суд передав оборонному підприємству одну з основних складових зенітно-ракетних комплексів — клістрони, які у 2021 році викрали в одній із військових частин Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Минулого року деталі для ППО вилучили під час досудового розслідування в осіб, які незаконно ввезли їх в Україну та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю. Вартість таких укомплектувань становить сотні тисяч доларів США.

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв прокоментував новину, зазначивши, що в нього “закінчились слова”.

“За те, що підривали боєздатність рашистів і зміцнювали українську ППО людей тягали за кримінальними статтями, а необхідні для оборони клістрони до сьогодні валялись в генпрокуратурі”, — написав нардеп у Facebook.

Водночас за словами журналіста та головного редактора видання “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова, у такий спосіб Служба безпеки України розкрила таємний канал постачання дефіцитних приладів та зірвала ремонт ЗРК С-300, а також забезпечення їх запасними частинами.

“Генеральна прокуратура фактично визнала, що СБУ у 2021 році зірвала операцію по викраденню з РФ клістронів для зенітно-ракетних комплексів С-300, які були таємно завезені за сприяння викривача НАБУ Євгена Шевченка”, — зауважив він.

Він ствердив, Росія була єдиним виробником клістронів КУ-335 і офіційно постачання в Україну було неможливе, адже РФ не продавала Україні клістрони з 2014-го року.

За даними наших Бутусова, нелегальне завезення клістронів забезпечувалось каналами ГУР Міноборони згідно з Національною розвідувальною програмою.

“Тобто ті люди, які разом з Шевченко викрали та вивезли клістрони з РФ — насправді робили важливу державну справу, а ті співробітники СБУ, які арештували клістрони та зірвали канал постачань — свідомо або несвідомо зіграли на руку Російській Федерації та знизили боєздатність української системи ППО, тобто вчинили дії, вигідні РФ”, — наголосив журналіст.