Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Минулого року деталі для ППО вилучили під час досудового розслідування в осіб, які незаконно ввезли їх в Україну та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю. Вартість таких укомплектувань становить сотні тисяч доларів США.
Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв прокоментував новину, зазначивши, що в нього “закінчились слова”.
“За те, що підривали боєздатність рашистів і зміцнювали українську ППО людей тягали за кримінальними статтями, а необхідні для оборони клістрони до сьогодні валялись в генпрокуратурі”, — написав нардеп у Facebook.
Водночас за словами журналіста та головного редактора видання “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова, у такий спосіб Служба безпеки України розкрила таємний канал постачання дефіцитних приладів та зірвала ремонт ЗРК С-300, а також забезпечення їх запасними частинами.
“Генеральна прокуратура фактично визнала, що СБУ у 2021 році зірвала операцію по викраденню з РФ клістронів для зенітно-ракетних комплексів С-300, які були таємно завезені за сприяння викривача НАБУ Євгена Шевченка”, — зауважив він.
Він ствердив, Росія була єдиним виробником клістронів КУ-335 і офіційно постачання в Україну було неможливе, адже РФ не продавала Україні клістрони з 2014-го року.
За даними наших Бутусова, нелегальне завезення клістронів забезпечувалось каналами ГУР Міноборони згідно з Національною розвідувальною програмою.
“Тобто ті люди, які разом з Шевченко викрали та вивезли клістрони з РФ — насправді робили важливу державну справу, а ті співробітники СБУ, які арештували клістрони та зірвали канал постачань — свідомо або несвідомо зіграли на руку Російській Федерації та знизили боєздатність української системи ППО, тобто вчинили дії, вигідні РФ”, — наголосив журналіст.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський зажадав від правоохоронців реакції на вилучення співробітниками Державного бюро розслідувань обладнання ППО.
- Згодом у Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки й вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.