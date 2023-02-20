Науковці з Каліфорнійського технологічного інституту досліджували записки Леонардо да Вінчі, які були створені понад п'ятсот років тому. Команда звернула увагу на те, що Леонардо розумів явище гравітації задовго до того, як про нього почали говорити відомі вчені, такі як Галілео, Ньютон і Ейнштейн.

Про це повідомило Space.com.

Леонардо проводив експерименти з падінням частинок глека на початку 1500-х років. Він описував прискорення при падінні та намагався зрозуміти фізичні закони, які керують цим явищем.

“Тільки в 1604 році Галілео Галілей висунув теорію про те, що відстань, яку долає падаючий об’єкт, пропорційна квадрату часу, що минув, і лише наприкінці XVII століття сер Ісаак Ньютон розширив це, щоб розробити закон всесвітнього тяжіння, що описує, як об’єкти притягуються один до одного”, – йдеться в заяві.

Вчені вважають, що Леонардо да Вінчі не вистачало інструментів, за допомогою яких він би міг виміряти точний час падіння предметів.

У своїх записках Леонардо використовував малюнки, щоб схематично показати експерименти. Він зображав трикутники, які демонстрували взаємозалежність руху та падіння.

Дослідники проаналізували та переклали записки Леонардо, після чого використали комп’ютерні моделі, щоб відтворити його експерименти. Під час цього команда з’ясувала, що він використовував так зване “неправильне” рівняння, яке не міг сформулювати у рівняння.

“Він змоделював це так, як відстань до падіння об’єкта пропорційна 2 у степені t [де t означає час], а не пропорційно t у квадраті. Це неправильно, але пізніше ми з’ясували, що він правильно використав таке неправильне рівняння”, – додав співавтор дослідження Кріс Ро.

Аналіз його ескізів дозволив дослідникам відкрити нові деталі та особливості явища гравітації та показати, що Леонардо був одним з перших, хто розумів це явище та намагався описати його в наукових термінах. Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення історії науки, а малюнки Леонардо да Вінчі значно випереджали час.