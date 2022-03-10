Про це повідомляє пресслужба “Азову”.
Серед документації, зокрема, список особового складу 2 танкового взводу 3 танкової роти 1 танкового батальйону в/ч 93992.
Як свідчать дані з відкритих джерел, до в/ч 93992 приписаний 6-тий танковий полк (м. Чебаркуль, Челябінської області) з почесною назвою «Львівський» 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу РФ.
Список особового складу й дані родичів російських окупантів в оригіналі:
- Ст. лейтенант Кобзарь Дмитрий Андреевич, 31.08.1995 р.н. (Мать: Кобзарь Светлана Валентиновна, отец: Кобзарь Андрей Павлович)
- Рядовой Зайцев Євгений Викорович, 23.11.1999 р.н. (Мать: Турманова Елена Викторовна, сестра: Зайцева Ирина Викторовна, г. Копейск, ул. Томская, 17, кв. 11).
- Рядовой Малышенко Иван Владиславович, 31.07.1999 р.н. (Мать: Малишенко Елена Владимировна, Томская обл., с. Каргасок, ул. Герасимова, 116, кв. 7).
- Ст. сержант Иванов Владимир Николаевич, 30.07.1991 р.н. (Жена: Иванова Катерина Юрьевна, г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 4, кв. 13).
- Рядовой Квашнин Алексей Сергеевич, 30.03.2001 р.н. (Мать: Квашнина Ирина Александровна, отец: Квашнин Сергей Иванович, Курганская обл., с. Сетовное, ул. Центральная, 66, кв. 2).
- Рядовой Косарев Владислав Александрович, 04.06.2001 р.н. (Мать: Байкалева Оксана Викторовна, Байков Сергей Александрович, Свердловская обл.)
- Сержант Манасов Алим Аманбаевич, 26.08.1997 р.н. (Мать: Манасова Улболсин Адилбековна, Манасов Аманбай, Оренбургская обл. пос. Светлый, ул. Орская, 2)
- Рядовой Грипас Егор Антонович, 12.09.1999 р.н. (Мать: Иванова Надежда Николаевна, Грипас Антон Павлович, Челябинская обл., с. Казанцево, ул. Ленина, 20).
- Мл. сержант Лохматов Данила Сергеевич, 06.10.2002 (Мать: Лохматова Алсу Равшановна, отец: Лохматов Сергей Анатольевич, г. Саратов, ул. Батавина, 13в, кв.108).
- Ефрейтор Смирнов Дмитрий Алексеевич, 22.01.2000 г.р. (Мать: Смирнов Андрей Алексеевич, Смирнова Ольга Николаевна, Томская обл., ДМП «Жемчужина», ул. Алексеева, 3).
- Ст.сержант Артамонов Артур Александрович, 29.07.1991 г.р. (Жена: Артамонова Евгения Сергеевна, г.Чебаркуль, ул. Ленина, 44а, кв.58. Мать: Артамонова Наталья Михайловна, Тюменская обл., г. Муравленко, ул. Нефтяников, 17, кв. 2).
- Рядовой Михайлов Максим Александрович, 11.08.1994 г.р. (Отец: Михайлов Александр, респ. Татарстан, г. Казань, пос. Нагорный, ул. Куркачинская, 32, кв.1)
- Сержант Кубелов Аян Нурланович, 21.04.1998 (г.Чебаркуль, ул. Мира, 25а, кв. 11)
- Рядовой Мартыненко Александр Денисович 03.11.2001 (г. Чебаркуль, ул. Ленина, 21, кв. 19)
- Рядовой Сиразетлинов Айдар Рафкатович, 01.10.2001.
“Знаходьте родичів окупантів у соцмережах і вимагайте, щоб їхні сини-вбивці забирались із нашої землі, якщо ще живі!”, – закликали в “Азові”.
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