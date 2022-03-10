Після успішних ударів ОПСП ЗСУ "Азов" та 72-ої бригади по танковій колоні військ РФ у бою в Броварському районі на Київщині нашим бійцям вдалося здобути документи знищених окупантів. Вони закликають родичів російських військових забирати своїх синів з території України.