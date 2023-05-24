Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Розвідники, посилаючись на дані незалежних російських журналістів зауважили, що від початку року у військових судах РФ розглянули 1053 справи про самовільну втечу (самоволка – ред.) армійців.

Як наголосили фахівці, за 5 місяців 2023 року було розглянуто більше таких справ, аніж за весь 2022 рік.

За даними експертів, російські військові намагались забезпечити дисципліну у своїх лавах під час війни проти України, однак після “часткової” мобілізації проблеми лише погіршились.

Судові дані свідчать про те, що більшість з тих, кого визнали винними у самовільній втечі, тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати на війну проти України.

Розвідники резюмували, що намагання РФ покращити дисципліну в армії зосереджені на тому, аби підтримати патріотичний запал, а не на тому, щоб усунути причини розчарування мобілізованих.